Las Vegas Tennis Open Starts Main Draw Play On Monday

Current UCLA senior Martin Redlicki and his former Bruin teammate Karue Sell both won qualifying matches on Sunday at the Las Vegas Tennis Open, an ATP Challenger Tour $50,000 Men’s Tournament taking place at the Fertitta Tennis Complex on the campus of UNLV.

Former UCLA Bruin and NCAA Men’s Singles Champion Marcos Giron is unseeded, and takes on No. 5 Nikola Milojević of Serbia in a first-round match on Monday.

RESULTS – OCTOBER 15, 2017

Mens

Qualifying Singles – Second Round

Qualifying – [1] J. Choinski (GER) d L. Martinez (VEN) 75 61

Qualifying – [2] J. Hiltzik (USA) d S. Mansouri (TUN) 76(5) 62

Qualifying – [3] T. Garanganga (ZIM) d H. Hach Verdugo (MEX) 46 63 61

Qualifying – [4] B. Lock (ZIM) d R. Roelofse (RSA) 75 64

Qualifying – K. Sell (BRA) d [5] M. Barton (AUS) 64 76(4)

Qualifying – [7] F. Nielsen (DEN) d [WC] T. Johnson (USA) 67(9) 62 63

Qualifying – [8] A. Rybakov (USA) d D. Cukierman (ISR) 61 62

Qualifying – M. Redlicki (USA) d [WC] E. Samuelsson (SWE) 62 63

ORDER OF PLAY – MONDAY, OCTOBER 16, 2017

COURT 1 start 11 am

Qualifying Final – Qualifying – [2] J. Hiltzik (USA) vs M. Redlicki (USA)

[6] M. Mmoh (USA) vs J. Satral (CZE)

[4] S. Kozlov (USA) vs [WC] J. Aragone (USA)

COURT 7 start 11 am

Qualifying Final – Qualifying – [1] J. Choinski (GER) vs [7] F. Nielsen (DEN)

M. Giron (USA) vs [5] N. Milojevic (SRB)

After Suitable Rest – L. Broady (GBR) / F. Nielsen (DEN) vs [WC] T. Johnson (USA) / P. Kawka (USA)

COURT 2 start 11 am

Qualifying Final – Qualifying – [3] T. Garanganga (ZIM) vs K. Sell (BRA)

K. King (USA) vs [WC] R. Alberts (RSA)

E. King (USA) vs D. Novikov (USA)

COURT 3 start 11 am

Qualifying Final – Qualifying – [4] B. Lock (ZIM) vs [8] A. Rybakov (USA)

A. Sarkissian (USA) vs D. Koepfer (GER)

J. Clarke (GBR) / M. Willis (GBR) vs L. Martinez (VEN) / R. Ortega-Olmedo (ESP)